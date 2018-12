2018 delinquent real estate taxes

NOTICE OF DELINQUENT

REAL ESTATE TAXES

I, Jeanie Lagan, Treasurer of Potter County, South Dakota, do hereby certify that the taxes and special assessments on the following list of real property have become delinquent for the tax year 2017 payable 2018. Omission of names shall not be a bar to the legal procedure for collection.

Interest, cost of advertising and certificate fees will be added to the amounts set forth below.

This list may not reflect changes in recorded ownership.

In testimony, I, Jeanie Lagan of Potter County hereto set my hand and seal.

December 7, 2018

/s/ Jeanie Lagan, Treasurer of Potter County, South Dakota

GETTYSBURG CITY:

BRYSON’S ADDITION:

DUANE MANHARTH

LOT 16 & W 24’ 6” OF LOT 17

BLK 23 (2ND HALF)$504.28

ANGELA S CARIGEN

LOT 19 BLK 23 1554.82

DANIEL SCHNEIDER

LOT 6 BLK 34 25.84

PLATT’S ADDITION:

DANIEL SCHNEIDER

LOTS 6 & 7 BLK 69 1360.34

JAMIE BRETTHAUER

AHLEMEIER

W 65’ OF LOT 1 & W 65’ OF S ½

OF LOT 2 BLK 70 1461.12

WTLCO ADDITION:

COLE GEDITZ

LAND TRACT 55’ N&S X 65’

E&W IN SE CORNER LOT 1

BLK 76 (2ND HALF)395.71

THREE AFFILIATED TRIBES

E 99.6’ OF LOT 3 BLK 79 771.62

MICHAEL ABLOTT

LOTS 3 & 4 BLK 88 1246.00

SCHLACHTER’S ADDITION:

JAYDEN HANSEN

LOTS 1 & 2 BLK 7

(2ND HALF)893.06

WESTERN ADDITION:

TERRY MCGRATH

LOT 8 BLK 5 (2ND HALF) 404.15

BROWER’S OUTLOTS:

AMY HARTUNG

LOT 6A OF OUTLOT 166.97

AMY HARTUNG /

MEDICINE ROCK CAFÉ

W. 50’ OF OUTLOT

16 N OF HWY1740.06

AMY HARTUNG

E 80’ OF OL 17 PLUS W ½ OF

VAC HIGH STREET66.00

HURLEY’S ADDITION:

MARDELL HAUSE ET AL

E 50’ OF LOTS 1, 2 & 3 BLK 4

(2ND HALF)601.73

POTTER-SULLY LAND CO 1 & 2:

AMY HARTUNG

E 80’ OF TRACT 169.43

TRACT 17A2.46

HOVEN TOWN:

ORIGINAL TOWN:

THOMAS J FROST

LOTS 1, 2, 3, 4 & 5 BLK 4 3.21

WAY’S PLATT:

LARRY V MILLER ET AL

LOT 3 BLK 6 132.32

NANCY M SMITH

LOT 1 BLK 8 243.32

1ST ADDITION TO WAY’S PLATT:

TORREY MCCLURE CFD

LOT 1 BLK 34

(2ND HALF)624.81

UNPLATTED PORTION:

DARRELL GRIESE

A TRACT OF LAND 528’ S OF

NE CORNER OF SEC

EXTENDING W 660’,

S 132’, E 600’, N 132’ TO PLACE

OF BEGINNING344.92

RONALD L KRIER

198’ S OF NE CORNER OF SE 5

120-74, W 330’, S 66’, E 330’, N 66’

TO PLACE OF BEGINNING

SE 5 120-74231.98

TOLSTOY TOWN:

ORIGINAL TOWN:

GLEN C FITCH

LOTS 3 & 4 BLK 1 25.80

RYAN J PETERSON

LOTS 6, 7, 8 & 9 BLK 2 14.09

GLEN FITCH

LOTS 2 & 3 BLK 9 61.22

LOTS 4 & 5 BLK 9 18.47

RYAN J PETERSON

LOTS 6 & 7 BLK 9 129.80

LOTS 8, 9 & 10 BLK 9 17.95

LOTS 6, 7, 8, 9, W ½ OF LOTS 10,

11 & ALL OF LOTS 12 & 13

BLK 12241.68

E ½ OF LOTS 10 & 11

BLK 1255.06

E 85’ OF LOT 1 BLK 13 102.54

GLEN FITCH

LOTS 3, 4 & 5 BLK 19 413.92

RYAN J PETERSON

LOT 1 BLK 20 9.10

LOTS 2, 3 & E ½ OF LOT 4

BLK 201141.14

OUTLOTS:

RYAN J PETERSON

A PARCEL OF LAND WHICH IS

THE N 354’ OF S 532.6’ OF

W 100’ OF OL 14.46

LEBANON TOWN:

ORIGINAL TOWN:

DUSTIN J LOWER

LOTS 14, 15, 16, 17 & 18

BLK 61167.64

VAIL’S:

EVELYN MCNAIR

E 400’ OF NE-4 118-74 5.91

AVON SPRINGS 117-74:

TAX DISTRICT – HOVEN 53-2

JULIE R HOBUS

S ½ S ½ 13 117-74 1052.52

CATTRON 117-78:

TAX DISTRICT –

GETTYSBURG 53-1

JACK DEBERG

TRACT 1A & TRACT 2A KULA

ADD’N IN SE SW 15 117-78

(2ND HALF)198.00

GETTYSBURG 118-76:

TAX DISTRICT –

GETTYSBURG 53-1

THOMAS SCHOELZEL

TRACT OF LAND IN NE

SE 11 118-76 36.24

KIRK HANSEN

ENTERPRISES LLC

LOT 3 A SUB. OF TRACT 3A

LARRINGTON ADD’N

IN SE 26 118-76

(2ND HALF)29.33

LOT 4 A SUB. OF TRACT 3A

LARRINGTON ADD’N

IN SE 26 118-76

(2ND HALF)476.46

FAIRVIEW 119-73:

TAX DISTRICT – FAULKTON 24-4

DEAN WINTERS

NE 25 119-73

(2ND HALF) 642.88

E ½ NW 25 119-73

(2ND HALF)731.58

SE LESS ROAD 25 119-73

(2ND HALF)623.92

APPOMATTOX 119-77

TAX DISTRICT – HOVEN 53-2

DALE G NAUMAN

8 A IN NE SW S OF CHEYENNE

CREEK 28 119-77 35.11

LOGAN 120-73

TAX DISTRICT – HOVEN 53-2

BRUCE D SCHMIDT

REVOCABLE LIVING TRUST

LOT 1 SCHMIDT SECOND

ADD’N NE 5 120-73 321.06

KURT A RAUSCH

NW LESS TRACT 1-A RAUSCH

ADD’N W ½ NW 6 120-731022.20

TRACT 1-A RAUSCH ADD’N W ½

NW 6 120-73 (2ND HALF) 201.55

HOVEN 120-74

TAX DISTRICT – HOVEN 53-2

THOMAS J FROST

SW 20 120-74 LESS & EXC

TRACT 1 FROST ADD’N IN

W ½ SE & E ½ E ½

SW 20 120-74927.54

W ½ SE 20 120-74 LESS & EXC

TRACT 1 FROST ADD’N

W ½ SE & E ½ E ½

SW 20 120-74368.92

E ½ S4 LESS THE SE SE

SE SE 20 120-74 784.86

-121318