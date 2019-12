2019 delinquent real estate taxes

NOTICE OF DELINQUENT REAL ESTATE TAXES

I, Jeanie Lagan, Treasurer of Potter County, South Dakota, do hereby certify that the taxes and special assessments on the following list of real property have become delinquent for the tax year 2018 payable 2019. Omission of names shall not be a bar to the legal procedure for collection.

Interest, cost of advertising and certificate fees will be added to the amounts set forth below.

This list may not reflect changes in recorded ownership.

In testimony, I, Jeanie Lagan of Potter County hereto set my hand and seal.

December 5. 2019

Jeanie Lagan,

Treasurer of Potter County, South Dakota

GETTYSBURG CITY:

ORIGINAL:

DANIEL J ZWEBER

LOTS 7 & 8 BLK 9 $81.10

LOTS 9, 10 & 11 BLK 9 60.86

GREG ROSELAND CFD

LOTS 7 & 8 PLUS 1/2 VACATED ALLEY & ALL OF LOTS 9-12 BLK 14 150.18

LOTS 21-24 PLUS 1/2 VACATED ALLEY BLK 14 195.46

BRYSON’S ADDITION:

CLAYTON JERRED

W 52′ OF LOT 1 BLK 19 (2ND HALF) 159.36

JOAN ELAYNE POWELL

S 75′ OF LOTS 9, 10, 11 & 12 BLK 25 1,062.82

PLATTS ADDITION:

MARY BETH HOLZWARTH

S 150′ OF W 60′ OF LOT 11 BLK 68 390.74

WTLCO ADDITION:

COLE GEDITZ

LAND TRACT 55′ N&S X 65′ E&W IN SE CORNER LOT 1 BLK 76 (2ND HALF) 427.24

GREG ROSELAND

LOTS 5 & 7 BLK 86 2,972.62

SCHLACHTER’S ADDITION:

CORY BEETSCH CFD

LOT 7 & W 1/2 OF LOT 8 BLK 5 1,062.42

SHAWN BESSETTE

LOTS 7 & 8 BLK 13 695.92

LOTS 10, 11 & 12 BLK 13 232.94

WESTERN ADDITION:

TERRY AXSOM

LOT 10 BLK 12 (2ND HALF) 552.22

AIMEE L RAUSCH

LOTS 11 & 12 BLK 12 (2ND HALF) 1,347.32

BROWER’S OUTLOTS:

AG DAKOTA LLC

OL 17 LESS E 80′ & LESS THE W 95′ 378.92

BURDICK’S ADDITION:

DEBRA BURRELL

E 94.66′ OF LOT 1 BLK 1 (2ND HALF) 416.43

DAVID STRIETZEL

S 83′ OF S 100′ LOT 2 & TRACT BEGIN. 117′ N OF SW CRNR LOT 2, THEN 71′ E, 34′ N, 71′ W, 34′ S TO BEGINNING, LOT 2 BLK 1 606.70

CRANDELL’S SUB DIVISION:

CORY J BEETSCH

LOT 3 154.76

JARED LOWER CJO

E 1/2 OF LOT 8 & ALL OF LOT 9 920.04

FAIRVIEW ADDITION:

AG DAKOTA LLC

LOT 3 LESS HWY, ALL OF LOT 4 & VAC. HIGH ST BLK 4 15,570.92

STARKS ADDITION:

IAF INVESTMENTS LLC

LOT 2 (2ND HALF) 1,172.76

POTTER-SULLY LAND CO 1 & 2:

AG DA KOTA LLC

.05A IN TRACT 16 1.19

POTTER COUNTY ADDITION:

AG DAKOTA LLC

LOT 4 9.52

HOVEN TOWN:

ORIGINAL TOWN:

KAREN SCHRIVER

LOT 5 BLK 1 (2ND HALF) 181.95

WAY’S PLATT:

GREG K & SYLVIA TRIDLE

ALL OF LOT 8 & S 1/2 OF LOT 9 BLK 7 194.00

THE ZEKE TRUST

N 1/2 OF LOT 9 & ALL OF LOT 10 BLK 7 126.22

WILLIAM B RUCKMAN IV

LOT 6 & S 1/2 OF LOT 7 BLK 12 289.20

JOSEPH J HARTUNG

LOTS 13 & 14 BLK 22 282.96

1ST ADDITION TO WAY’S PLATT:

PABLO CODINA

LOT 10 BLK 31 (2ND HALF) 123.02

DAKOTA LAND VISIONS

LOT 12 BLK 32 517.90

BARRY RUCKMAN

LOTS 1 & 4 PLUS E 2′ OF VAC ALLEY BLK 33 (2ND HALF) 144.80

JEREMY KAISER

LOTS 3 & 4 BLK 38 (2ND HALF) 813.20

REDING 1ST AND 2ND ADDITION:

JOSH FROST

LOT 13 44.00

TOLSTOY TOWN:

ORIGINAL TOWN:

KATHY PETERSON

W 1/2 OF LOT 4 & ALL OF LOT 5 BLK 20 (2ND HALF) 404.71

LEBANON TOWN:

ORIGINAL TOWN:

JOSH A SNYDER

LOTS 5 & 6 BLK 5 289.16

AVON SPRINGS 117-74: TAX DISTRICT – HOVEN 53-2

PAUL OBERLITNER

NE 5 117-74 (2ND HALF) 613.28

SE 5 117-74 (2ND HALF) 637.14

NE 7 117-74 1,868.76

SE 7 117-74 (2ND HALF) 677.48

SW 17 117-74 (2ND HALF) 483.14

NE 18 117-74 (2ND HALF) 677.72

NE 20 117-74 (2ND HALF) 661.90

NE 34 117-74 1,106.44

SE LESS SW SW SW SE 34 117-74 756.86

NE 35 117-74 1073.08

SW 35 117-74 (2ND HALF) 470.98

ELIDA 117-75: TAX DISTRICT – GETTYSBURG 53-1

CODY L NAUMAN

NE 9 117-75 2,597.98

SE 9 117-75 2,580.78

JARED A LOWER

SW 11 117-75 2,518.00

SE 11 117-75 2,469.58

NE 12 117-75 2,273.10

NW 12 117-75 2,457.58

SW 12 117-75 2,546.00

SE 12 117-75 2,389.30

OWATTONNA 117-76: TAX DISTRICT – HOVEN 53-2

KRESS FAMILY TRUST

NE 14 117-76 (2ND HALF) 639.13

SW 14 117-76 (2ND HALF) 432.07

NE 15 117-76 (2ND HALF) 642.19

SE 15 117-76 (2ND HALF) 455.39

SW 23 117-76 (2ND HALF) 642.06

ROY 118-74: TAX DISTRICT – HOVEN 53-2

CHAD LEMAIR

LOT 5 & RR ROW IN NW 5 118-74 575.72

CLAYTON JERRED/WONDER INN LLC

N 8.5 A OF THE W 42 A N 1/2 11 118-74 (2nd HALF) 62.15

W 42 A OF NW LESS N 8.5 All 118-74 (2ND HALF) 96.39

CUNNINGHAM 118-75: TAX DISTRICT – GETTYSBURG 53-1

JARED A LOWER

NE 15 118-75 2,610.32

SANNER 118-77: TAX DISTRICT – HOVEN 53-2

PAUL OBERLITNER

W 1/2 SW 12 118-77 650.56

E 1/2 SW 12 118-77 676.14

N 1/2 NE NE & N 1/2 N 1/2 S 1/2 NE NE LESS LOT H-2 13 118-77 396.48

NE LESS N 1/2 NE NE, N 1/2 S 1/2 NE NE & LESS HWY 13 118-77 1,082.40

E 1/2 NW 13 118-77 670.86

SE LESS 3 A, LESS TRACT 1 SHOUP ADD’N & LESS HWY 13 118-77 1,395.58

PAUL OBERLITNER FEED

LOT LLC LOT 1 KILIAN ADD’N SE SE NE 22 118-77 662.38

S 1/2 NE LESS TRACT 1 & LOT 122 118-77 1194.80

N 1/2 SE LESS TRACT 1 22 118-77 372.88

TRACT 1 KILIAN ADD’N E 1/2 E 1/2 S 1/2 NW 23 118-77 86.48

S 1/2 NW LESS TRACT 1 23 118-77 1,462.42

N 1/2 SW EXC W 1/2 SW SW NW SW 23 118-77 1,724.18

PAUL OBERLITNER

SW LESS W 70 RODS OF S 50 RODS OF SW sw LESS E 10 RODS OF S 50 RODS OF SW SW & THE S 50 RODS OF SE SW 24 118-77 678.30

E 10 RODS OF S 50 RODS OF SW SW & S 50 RODS OF SE SW & 1 A MORE OR LESS FROM POTTER COUNTY 24 118-77 83.58

WEST FOREST CITY 118-79: TAX DISTRICT – HOVEN 53-2

JOAN ELAYNE POWELL

SW NE 26 118-79 241.12

SE NW 26 118-79 23.10

FAIRVIEW 119-73: TAX DISTRICT – FAULKTON 24-4

DEAN WINTERS

NE 25 119-73 3,378.18

E 1/2 NW 25 119-73 1,374.40

SE LESS ROAD 25 119-73 1,239.94

APPOMATTOX 19-77: TAX DISTRICT – HOVEN 53-2

DALE G NAUMAN

8 A IN NE SW S OF CHEYENNE CREEK 28 119-77 33.64

LOGAN 120-73: TAX DISTRICT – HOVEN 53-2

BRUCE D SCHMIDT REVOCABLE

LIVING TRUST

LOT 1 SCHMIDT SECOND ADD’N NE 5 120-73 310.76

HOVEN 120-74: TAX DISTRICT – HOVEN 53-2

CHAD LEMAIR

SE 6 120-74 1,351.44

DENORA LENZ

SW 27 120-74 (2ND HALF) 501.54

Published once at the total approximate cost of $129.00

-121219