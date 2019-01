Battlers beat Buffs in double header

Girls

Potter County 62

Stanley County 34

Non-conference at Gettysburg

Stanley County 5 6 14 9 — 34

Potter County 12 21 18 11 — 62

STANLEY COUNTY (1-7): Karley Leafgreen 11 points, Cedar Scott 8 points, Taylee Stroup 7 points, Jayda Tibbs 4 points, Tatum Busch 3, Carlie O’Conner 1 Totals 8-42 15-30 34.

POTTER COUNTY (3-5): Jenna Robbennolt 27 points, Autumn Wieseler 16 points, Paige Worth 8 points, Kirstie Lake 4 points, Kayla Sautner 2 points, Abbie Larson 2 points Player 6, Player 10, Player 3. Totals 25-66 11-16 62

3-pt FG — SC 3 (Scott 2, Stroup 1); PC 1 (Worth). Fouls — SC 17; PC 23. Fouled out — None. Rebounds — SC (Tibbs 7); PC (Robbennolt 15). Assists — SC (Stroup, O’Conner); PC (Robbennolt 3). Turnovers —SC 29; PC 22. Steals — SC (Stroup, Leafgreen 2); PC (Wieseler 8). Blocks — SC None; PC 2 (Robbennolt).

Boys

Potter County 65

Stanley County 59

Non-conference game at Gettysburg

Stanley County 15 8 17 17 — 59

Potter County 15 12 14 24 — 65

STANLEY COUNTY (3-4): Brady Hoftiezer 16 points, Joey Fischer 14, Slater Tople 12, Riley Hannum 9, Lathan Prince 7, Dylan Gabriel 1. Totals 18-44 14-20 59.

POTTER COUNTY (6-2): Dawson Simon 25 points, Cole Nafziger 21, Shad Sharp 8, Cooper Logan 4, Kolten Kirby 3, Dylan Drew 2, Grant Luikens 2. Totals 25-58 12-18 65.

3-pt FG — PC 3 (Nafzinger 1, Kirby 1, Simon 1); SC 9 (Hoftiezer 4, Fischer 3, Prince 1, Hannum 1). Fouls — PC 18; SC 21. Fouled out — None. Rebounds — PC (Simon 8); SC (Hoftiezer 7). Assists — PC (Simon 5); SC (Hoftiezer 1, Nathan Cook 1) . Turnovers — PC 10; SC 17 . Steals —PC 10 (Kirby, Logan, Simon 2); SC 4 (Hotiezer 1, Gabriel 1, Fischer 1, Tople 1).