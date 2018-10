Battlers end season during first round playoffs at Britton

Stats

Britton-Hecla 66

Potter County 20

Class 9A Region 1 first round at Britton

Potter County;0;14;6;0;— 20

Britton-Hecla;12;22;24;8;— 66

First quarter

BH – Trevor Zuehlke 61 run (Conversion failed).

BH – Stanley Haskings, Jr., 39 run (Conversion failed).

Second quarter

PC – Grant Luikens 3 run (Luikens run).

BH – Cole Fosness 40 run (Zuehlke run).

PC – Dawson Simon 80 kickoff return (Conversion failed).

BH – Zuehlke 2 run (Conversion failed).

BH – Zuehlke 10 run (Haskins run).

Third quarter

PC – Chayce Rausch 23 from Luikens (Run failed).

BH – Fosnesss 78 kickoff return (Haskins run).

BH – Haskins 26 run (Haskings run).

BH – Jory Flannery 15 from Zuehlke (Haskins run).

Fourth quarter

BH – Haskins 10 run (Haskins run).

OFFENSE: PC rushing 25-56 (Dawson Simon 1-34), passing 11-20-1 for 127 (Grant Luikens 11-19-0 for 127), receiving (Simon 3-47); BH rushing 44-506 (Trevor Zuehlke 15-191, Stanley Haskins, Jr., 12-158, Cole Fosness 12-123), passing 2-3-0 for 19 (Zuehlke), receiving (Jory Flannery 1-15).

DEFENSE: PC (Luikens 10.5 tackles); BH (Team effort led by Fosness, Zuehlke and Haskins).