Potter County Battlers compete at Howard Wood

Howard Wood Dakota Relays

May 3 and 4, 2019 at Sioux Falls

Girls Results

4×100 Relay

9. Autumn Wieseler, Grace Goebel, Makaivry Schatz, Jenna Robbennolt, 54.15

4×200 Relay

10. Autumn Wieseler, Autumn Pitlick, Makaivry Schatz, Jenna Robbennolt 1:53.97

4×400 Relay

18. Autumn Wieseler, Dakota Goebel, Kirstie Lake, Makaivry Schatz, 4:30.87

Medley Relay

2. Autumn Wieseler, Jenna Robbennolt, Makaivry Schatz, Emilie Larson, 4:47.17

Boys Results

400 Meter Dash

21. Dawson Simon, 52.16.

4×100 Relay

8. Cole Nafziger, Ethan Pitlick, Colt Wieseler, Dawson Simon, 46.90

4×200 Relay

12. Cole Nafziger, Ethan Pitlick, Colt Wieseler, Dawson Simon, 1:37.71.

4×400 Relay

11. Cole Nafziger, Drake Bassett, Ethan Pitlick, Dawson Simon, 3:43.68