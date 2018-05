Potter County invitational held Saturday in Gettysburg

The 2018 Potter County Track Invitational was held Saturday, April 28 at Battler Field with 11 teams competing on a sunny, breezy day. Following are the results.

Boys

Boys 100 Meter Dash Varsity Finals

3, Simon, Dawson, Potter County, 11.40, 10, Krueger, Ben, Potter County, 11.83.

Boys 400 Meter Dash Varsity

11, Luikens, Grant, Potter County, 1:01.85.

Boys 800 Meter Run Varsity

6, Krueger, Ben, Potter County, 2:23.90.

Boys 3200 Meter Run Varsity

5, Schlachter, Brayden, Potter County, 12:41.09.

Boys 300 Meter Hurdles Varsity

10, Wieseler, Colt, Potter County, 56.22.

Boys 4×100 Meter Relay Varsity

5, Potter County ‘A’ (Zweber, Rylee 9, Wieseler, Colt 8, Drew, Dylan 9, Kaup, Connor 9), 59.09.

Boys 4×200 Meter Relay Varsity

4, Potter County ‘A’ (Zweber, Rylee 9, Sharp, Seth 8, Drew, Dylan 9, Luikens, Grant 8), 1:47.92.

Boys 4×400 Meter Relay Varsity

4, Potter County ‘A’ (Kaup, Connor 9, Weller, Gage 12, Krueger, Ben 12, Luikens, Grant 8), 4:09.82.

Boys 1600 Sprint Medley Varsity

6, Potter County ‘A’ (Kaup, Connor 9, Sharp, Seth 8, Zweber, Rylee 9, Schlachter, Brayden 9), 4:32.73.

Boys High Jump Varsity

8, Drew, Dylan, Potter County, J5-00.

Boys Pole Vault Varsity

5, Kaup, Connor, Potter County, 8-06

Boys Long Jump Varsity

18, Sharp, Seth, Potter County, 12-11. 19, Logan, Cooper, Potter County, 11-01.

Boys Shot Put Varsity

18, Worth, Preston, Potter County, 34-08. 23, Wieseler, Colt, Potter County, 29-05.

Teams: 1) Ipswich 111, 2) Faulkton Area 104, 3) Warner 102, 4) Herreid/Selby Area 101, 5) Eureka/Bowdle 69, 6) Northwestern 68, 7) Sully Buttes 40, 8) Leola 39, 9) Potter County 35, 10) Cheyenne-Eagle Butte 16, 11) Edmunds Central 11

Girls

Girls 100 Meter Dash Varsity Finals

8, Robbennolt, Jenna, Potter County, 13.91. 9, Zhecheva, Nadia, Potter County, 13.93. 15, Stethem, Samantha, Potter County, 14.71. 21, Kaiser, Kendra, Potter County, x15.66.

Girls 200 Meter Dash Varsity

3, Robbennolt, Jenna, Potter County, 29.92. 13, Wanner, Khloe, Potter County, 32.00. 20, Kaiser, Kendra, Potter County, 33.56. 22, Miller, Makenna, Potter County, x35.51.

Girls 400 Meter Dash Varsity

3, Larson, Delanie, Potter Count, 1:11.89.

Girls 800 Meter Run Varsity

4, Hanson, Kori, Potter County, 2:51.23. 6, Zhecheva, Nadia, Potter County, 2:55.24. 7, Larson, Emilie, Potter County, 2:56.49.

Girls 1600 Meter Run Varsity

3, Larson, Emilie, Potter County, 6:26.40. 4, Hageman, Kimberly, Potter County, 6:30.79.

Girls 100 Meter Hurdles Varsity

2, Pitlick, Autumn, Potter County, 17.75. 3, Wieseler, Autumn, Potter County, 18.59. 6, Kaup, Rylee, Potter County, 19.16.

Girls 300 Meter Hurdles Varsity

2, Pitlick, Autumn, Potter County, 54.49. 8, Goebel, Grace, Potter County, 59.79. 9, Kaup, Rylee, Potter County, 59.84.

Girls 4×100 Meter Relay Varsity

6, Potter County ‘A’ (Goebel, Grace 8, Wanner, Khloe 9, Larson, Abbie 9, Rausch, Katherine 8), 59.07.

Girls 4×200 Meter Relay Varsity

1, Potter County ‘A’ (Wieseler, Autumn 11, Pitlick, Autumn 10, Goebel, Dakota 8, Schatz, Makaivry 8), 1:58.10.

Girls 4×400 Meter Relay Varsity

2, Potter County ‘A’ (Hanson, Kori 12, Lake, Kirstie 8, Goebel, Dakota 8, Schatz, Makaivry 8), 4:38.40.

Girls 4×800 Meter Relay Varsity

3, Potter County ‘A’ (Larson, Delanie 12, Hageman, Kimberly 8, Lake, Kirstie 8, Larson, Emilie 10), 11:23.34.

Girls 1600 Sprint Medley Varsity

4, Potter County ‘A’ (Zhecheva, Nadia 9, Rausch, Katherine 8, Goebel, Dakota 8, Larson, Delanie 12), 5:08.27.

Girls High Jump Varsity

Girls Pole Vault Varsity

5, Schatz, Makaivry, Potter County, 6-03. 7, Rausch, Katherine, Potter County, 5-09. 8, Simon, Tyler, Potter County, 5-03. 9, Miller, Makenna, Potter County, x4-09.

Girls Long Jump Varsity

10, Wieseler, Autumn, Potter County, 13-05. 11, Larson, Emilie, Potter County, 13-02.25. 13, Hanson, Kori, Potter County, 12-05.

Girls Triple Jump Varsity

11, Lake, Kirstie, Potter County, 27-06.75. 12, Larson, Abbie, Potter County, 26-11.

Girls Shot Put Varsity

11, Worth, Paige, Potter County, 27-11.

Girls Discus Throw Varsity

5, Stethem, Samantha, Potter County, 102-01.

Teams: 1) Ipswich 214.50, 2) Northwestern 108, 3) Potter County 104.50, 4) Sully Buttes 47, 5) Warner 45, 6) Faulkton Area 44, 7) Herreid/Selby Area 43, 8) Eureka/Bowdle 40, 9) Edmunds Central 27, 10) Cheyenne-Eagle Butte 23, 11) Leola 7