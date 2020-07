Potter County tractor puller results

Tractor pullers from Potter County loaded up the iron to test their tractor strength in Miller for an Independence Day event and in Faulkton, July 5. Here are the locals.

OTTO Miller Pull July 4

2700lb Antique Class

Rose Schatz 1953 Ford Golden Jubilee 113.19 2

Leonard Schatz 1952 Ford V8 couldn’t start EX

3200lb Antique Class

Rose Schatz 1953 Ford Golden Jubilee 141.96 2

4500lb Antique Class

Bobby Potts 1951 IHC V-8 M 177.21 EX

5500lb Antique Class

Rudy Jacobs 1957 Oliver Sup 88 233.03 1

6500lb Antique Class

Rudy Jacobs 1957 Oliver Sup 88 156.06 3

7500lb Antique Class

Ron Dahlquist 1956 MM UB 226.05 1

Bob Potts 1959 IHC Sup W-D9 175.52 6

8500lb Antique Class

Rudy Jacobs 1959 Case 900 156.23 1

Ron Dahlquist 1956 MM UB 136.41 2

Bob Potts 1959 IHC Sup W-D9 130.83 4

10,000lb Antique Class

Rudy Jacobs 1959 Case 900 177.41 1

Leonard Schatz 1959 IHC 660 162.16 2

Ron Dahlquist 1960 MM GVI 156.97 3

Totals: 48 pulls

Faulkton Pull, July 5, 2020 (Bobby’s sled)

3200lb Class

Karl Johannsen 1959 Oliver 660 117.3 2

3700lb Class

Karl Johannsen 1959 Oliver 660 142.1 4

4500lb Class

Rudy Jacobs 1957 OL 770 188.3 1

Karl Johannsen 1956 OL Sup 77 176.6 4

Bobby Potts 1951 IHC V8 M 209.0 EX

5500lb Class

Rudy Jacobs 1959 OL 880 219.4 1

Karl Johannsen 1956 OL Sup 77 213.2 3

6500lb Class

Rudy Jacobs 1959 OL 880 212.5 1

7500lb Class

Ron Dahlquist 1950 MM UB 273.4 1

Bob Potts 1959 IHC S WD9 223.5 2

8500lb Class

Ron Dahlquist 1950 MM UB 244.9 1

Rudy Jacobs 1959 Case 900 241.5 2

Bob Potts 1959 IHC S WD9 217.3 3

10,000lb Class

Rudy Jacobs 1959 Case 900 249.7 1

Ron Dahlquist 1950 MM GVI 240.1 3

Pulls: 41 pulls; next pull 7/12/20 in Tolstoy @ 1:00 PM