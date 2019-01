Results from wrestling quad

The Potter County wrestling team hosted a quadrangular on Thursday, Jan. 24 which included Sully Buttes, Stanley County, and Cheyenne-Eagle Butte/Dupree. Following are the results.

Sully Buttes vs. Potter County @ Gettysburg Quad on 01/24/2019.

Potter County (POCO) 57.0 Sully Buttes (SUBU) 6.0

106: Jaidn Wager (POCO) over Lane Myers (SUBU) (Fall 1:54) 113: Lincoln Stuwe (POCO) over (SUBU) (For.) 120: Tyler Rausch (POCO) over (SUBU) (For.) 126: Brayden Schlachter (POCO) over (SUBU) (For.) 132: Koltyn Forbes (POCO) over (SUBU) (For.) 138: Double Forfeit 145: Tryston Ogle (SUBU) over (POCO) (For.) 152: Double Forfeit 160: Aaron Smith (POCO) over Kash Weischedel (SUBU) (Dec 7-2) 170: Joey Wheeler (POCO) over (SUBU) (For.) 182: Joey Wheeler (POCO) over (SUBU) (For.) 195: Double Forfeit 220: Charlie Wolfe (POCO) over (SUBU) (For.) 285: Preston Worth (POCO) over (SUBU) (For.)

Stanley County vs. Potter County @ Gettysburg Quad on 01/24/2019.

Potter County (POCO) 37.0 Stanley County (STCO) 34.0

106: Chase Hanson (STCO) over Jaidn Wager (POCO) (Fall 4:30) 113: Lincoln Stuwe (POCO) over Taton Walker (STCO) (Fall 1:46) 120: Trey Frost (STCO) over Tyler Rausch (POCO) (MD 15-1) 126: Brayden Schlachter (POCO) over (STCO) (For.) 132: Levi Stover (STCO) over (POCO) (For.) 138: JD Carter (STCO) over (POCO) (For.) 145: Caven Holley (STCO) over (POCO) (For.) 152: Double Forfeit 160: Chayce Rausch (POCO) over Isaac Cliff (STCO) (MD 16-4) 170: Joey Wheeler (POCO) over Reid Wieczorek (STCO) (Dec 2-0) 182: Jonathan Wheeler (POCO) over (STCO) (For.) 195: Nathaniel Nelson (STCO) over (POCO) (For.) 220: Charlie Wolfe (POCO) over (STCO) (For.) 285: Preston Worth (POCO) over (STCO) (For.)

Cheyenne-Eagle Butte/Dupree vs. Potter County @ Gettysburg Quad on 01/24/2019.

Potter County (POCO) 54.0 Cheyenne-Eagle Butte/Dupree (CEB) 16.0

106: Jaidn Wager (POCO) over (CEB) (For.) 113: Lincoln Stuwe (POCO) over Isaac Halfred (CEB) (Fall 0:48) 120: Tyler Stambach (CEB) over Tyler Rausch (POCO) (MD 19-5) 126: Brayden Schlachter (POCO) over (CEB) (For.) 132: Koltyn Forbes (POCO) over (CEB) (For.) 138: Josh Jiminez (CEB) over (POCO) (For.) 145: Gabe Halfred (CEB) over (POCO) (For.) 152: Double Forfeit 160: Chayce Rausch (POCO) over (CEB) (For.) 170: Joey Wheeler (POCO) over Tyler Stambach (CEB) (Fall 1:27) 182: Jonathan Wheeler (POCO) over (CEB) (For.) 195: Double Forfeit 220: Charlie Wolfe (POCO) over (CEB) (For.) 285: Preston Worth (POCO) over (CEB) (For.)