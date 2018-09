Titans take down Battlers 36-20

Stats

Non-conference at Frederick

Potter County 6 0 0 14 — 20

North Border 6 8 6 16 — 36

First quarter

NB — Isaac Sumption punt return (Conversion failed)

PC — Cole Nafziger 4 run (Conversion failed)

Second quarter

NB — Carson Kuntz 12 run (Trevor Sumption conversion)

Third quarter

NB — Kuntz 13 run (Conversion failed)

Fourth quarter

NB — Kuntz 40 run (Isaac Sumption conversion)

PC — Grant Luikens 15 run (Conversion failed)

NB — Isaac Sumption 48 run (Kaiden Hinton conversion)

PC — Dawson Simon 5 run (Cole Nafziger conversion)

OFFENSE: PC rushing 32-140 (Nafziger 12-66), passing 12-21-2 for 135 (Luikens 11-19-2 for 115), receiving (Simon 4-51); NB rushing 32-231 (Kuntz 15-119), passing 8-17-1 for 65 (Zach Mueller), receiving (Trevor Sumption 3-38).

DEFENSE: PC (Peter Rausch 16 tackles, Dawson Simon 14); NB (Chase Hatlewick 12 tackles).